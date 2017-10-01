Архангельская экологическая организация «Этас» получила штраф в размере 150 тысяч рублей

Соломбальский районный суд Архангельска оштрафовал молодёжную экологическую организацию «Этас» за то, что та отказалась зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.

— Хотя этот штраф в два раз меньше, чем мог быть по этой статье, мы не признаём это постановление и будем обжаловать его в Архангельском областном суде. Мы будем добиваться справедливости по этому делу. Организация не занималась политической деятельностью, все аргументы Минюста притянуты за уши. Постановление суда будет оспорено сразу же, когда мы получим его текст, — сообщил Максим Оленичев, руководитель юридической службы Клуба юристов НКО, выступающий в защиту организации.

Управление Минюста установило, что источниками иностранного финансирования являются получение средств от норвежской организации «Natur og Undom» («Природа и молодёжь»), с которой «Этас» сотрудничает уже более 15 лет, - сообщает ИА "Регион 29".

Как отметила руководитель «Этаса» Анастасия Кочнева, «мы себя иностранными агентами не считаем, потому что занимаемся не политической деятельностью, а охраной окружающей среды».