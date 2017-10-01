В Северодвинске мужчина разделся в здании скорой помощи

В социальных сетях разлетелось видео с камеры наблюдения из здания, в котором располагается скорая медицинская помощь в Северодвинске. Накануне, 24 октября к медработникам заглянул мужчина.

Он не вёл себя как обычный посетитель и не обратился за медицинской помощью. Он остался в вестибюле и совершенно неожиданно разделся до нижнего белья. Для чего ему это понадобилось - остаётся загадкой.

Врачи "скорой" отреагировали на посетителя и были готовы оказать ему помощь. Вероятно, мужчине измерили давление. Осмотр показал, что незваный гость совершенно здоров. Однако, своим ходом мужчина отказался покидать помещение. Медработникам пришлось вызвать полицию.

К слову, накануне мы рассказывали сразу о двух неприятных инцидентах, связанных с медиками скорой помощи.