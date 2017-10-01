Житель Устьянского района получил 10 лет колонии за то что подстрелил знакомого

Устьянский суд признал 44-летнего жителя деревни Филинская Устьянского района Алексея Данилова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека.

Установлено, вечером 25 июня 2017 года Данилов в пьяном состоянии находился неподалеку от деревни Филинская Устьянского района. В какой-то момент он вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в ногу 40-летнему жителю Вологодской области Андрею Д., из-за неприязненных к тому отношений. Через несколько часов в результате острой кровопотери потерпевший скончался.

К слову, Данилов в период с сентября 2015 года до 26 июня 2017-го в своем доме незаконно хранил взрывчатое вещество – порох, а также изготовил 5 патронов к охотничьему ружью.

Приговором суда Данилов осужден по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тыс. руб, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.