В центре Архангельска на тротуар упало окно

Сегодня, 24 октября, около четырех часов вечера возле дома №90 по улице Воскресенской прямо на тротуар с высоты упало окно.

В этой части Воскресенской пешеходное движение обычно довольно оживленное, но к счастью, пострадавших нет. Если бы рама приземлилась на проходящих мимо людей, последствия могли бы быть серьезными. Оконное стекло же разлетелось на мелкие осколки. Что спровоцировало падение оконной рамы и с какого этажа она рухнула - пока неизвестно.

По мнению очевидцев, окно - это створка от алюминиевой лоджии. Оказывается, при неправильной регулировке, она может просто выпасть на улицу.

Пешеходы, будьте бдительны, опасность может подстерегать там, откуда вы её совсем не ждёте.