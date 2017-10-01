Жительница Приморского района избивала несовершеннолетнего сына

Приморский суд признал 30-летнюю жительницу Приморского района Антонину Г. виновной в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Установлено, что Антонина Г. в период с 10 сентября 2016-го по 10 марта 2017 систематически избивала 11-летнего сына, в том числе ремнем, при этом оскорбляла нецензурными выражениями, унижающими его честь и достоинство, чем причиняла ребенку нравственные страдания.

Приговором суда Антонине Г. назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 15 000 руб. с рассрочкой на 10 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.