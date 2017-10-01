В Архангельске одинокого мужчину убили, чтобы завладеть его квартирой

Следственными органами завершено следствие в отношении четверых жителей областного центра. Они обвиняются в убийстве, похищении у гражданина паспорта,подделке удостоверения, мошенничестве и укрывательстве преступлений.

По версии следствия, летом 2016 года 32-летний мужчина организовал хищение двухкомнатной квартиры стоимостью 2 млн. 800 тысяч рублей, расположенной на проспекте Ленинградский в Архангельске, находившейся в собственности муниципального образования, в которой жил одинокий 49-летний мужчина.

Путем уговоров и обещания денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей он склонил своего знакомого к совершению убийства, который подсыпал квартиросъёмщику смертельную дозу мышьяка. Труп убитого был вывезен за город и сброшен в реку Юрас, после чего злоумышленники подделали паспорт убитого, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления, что позволило им приватизировать квартиру и продать ее по фиктивной сделке пособнику преступления.

В ходе допросов организатор преступлений свою вину не признал. Двое из соучастников, включая исполнителя убийства, свою вину признали в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступлений. Третий соучастник, принимавший участие в мошеннической сделке, а также укрывательстве преступления, свою вину признал частично.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения в пределах компетенции, - сообщает пресс-служба регионального следкома.