Новости дня

Житель Устьянского района получил 10 лет колонии за то что подстрелил знакомого

«Онежское Поморье» нанесли на карту путешественника

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в Архангельске

В центре Архангельска на тротуар упало окно

Мобильная версия 16+

Вторник, 24 октября, 18:55

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/24/53602.html

Происшествия

В Архангельске одинокого мужчину убили, чтобы завладеть его квартирой

В Архангельске одинокого мужчину убили, чтобы завладеть его квартирой
Следственными органами завершено следствие в отношении четверых жителей областного центра. Они обвиняются в убийстве, похищении у гражданина паспорта,подделке удостоверения, мошенничестве и укрывательстве преступлений.

По версии следствия, летом 2016 года 32-летний мужчина организовал хищение двухкомнатной квартиры стоимостью 2 млн. 800 тысяч рублей, расположенной на проспекте Ленинградский в Архангельске, находившейся в собственности муниципального образования, в которой жил одинокий 49-летний мужчина. 

Путем уговоров и обещания денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей он склонил своего знакомого к совершению убийства, который подсыпал квартиросъёмщику смертельную дозу  мышьяка. Труп убитого был вывезен  за город и сброшен в реку Юрас, после чего злоумышленники подделали паспорт убитого, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления, что позволило им приватизировать квартиру и продать ее по фиктивной сделке пособнику преступления.

В ходе допросов организатор преступлений свою вину не признал. Двое из соучастников, включая исполнителя убийства, свою вину признали в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступлений. Третий соучастник, принимавший участие в мошеннической сделке, а также укрывательстве преступления, свою вину признал частично.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения в пределах компетенции, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

Сегодня 10:27

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в АрхангельскеСегодня 18:07

Утраченные бренды Архангельска: трамвайСегодня 13:24
2 комментария

На "Мироновой горе" до сих пор ловят медведяСегодня 10:58

24 октября в Поморье ожидается снег и туманСегодня 09:00

Отремонтированный проезд Сибиряковцев откроется в этом годуВчера 16:15

Происшествия

Житель Устьянского района получил 10 лет колонии за то что подстрелил знакомогоСегодня 18:32

В центре Архангельска на тротуар упало окноСегодня 17:53

В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"Сегодня 14:40

Архангелогородец избил врача скорой помощиСегодня 11:55

Жительница Приморского района избивала несовершеннолетнего сынаСегодня 11:19

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

«Онежское Поморье» нанесли на карту путешественника

Николай Цуканов заметил недоделки в строящемся перинатальном центре в Архангельске

Полпред президента Николай Цуканов посетил первую городскую больницу Архангельска

Утраченные бренды Архангельска: трамвай

На "Мироновой горе" до сих пор ловят медведя

Алексей Баранов: «Бизнес — это в первую очередь решение проблем»

ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошло в рейтинг эффективности крупнейших компаний России

«Аквилон-Инвест» построил в Архангельске образцовую детскую площадку

Архангельский ЦБК - в топ-400 крупнейших компаний России

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Житель Устьянского района получил 10 лет колонии за то что подстрелил знакомого

В центре Архангельска на тротуар упало окно

В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"

Архангелогородец избил врача скорой помощи

Жительница Приморского района избивала несовершеннолетнего сына

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Северодвинцы приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом»

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

В столице Поморья пройдёт выставка японской графики

В Архангельске пройдет фестиваль «Голос улиц»

В Северном морском музее пройдёт джазовый концерт

На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru