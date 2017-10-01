В Плесецком районе произошло ДТП, в котором погибли люди

22 октября около 02.20 в полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге «Плесецк - Савинский».

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Ваз», не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте, второй пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу. По имеющимся данным, мужчина не имел права на управление транспортным средством.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.