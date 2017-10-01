Новодвинец погиб в результате пожара

В минувшее воскресенье под Новодвинском произошёл пожар в садоводстве «Автомобилист».

Когда подъехали пожарные, строение было полностью охвачено огнем. Маленький щитовой дачный домик выгорел, перекрытия с кровлей обрушились.

Соседи по кооперативу сообщили пожарным, что в доме постоянно проживал мужчина, которого все знали лишь по имени. А еще рассказали, что слышали хлопок, характерный для вспышки газа. Пожарные обнаружили 50-литровый газовый баллон с вырванным вентилем, что подтвердило предположение соседей – именно газ и стал причиной стремительного развития пожара.

На пристроенной к домику веранде было обнаружено тело мужчины, что проживал в домике. Вероятно, он пытался найти выход, но погиб от воздействия опасных факторов пожара – дыма и огня. Что стало причиной происшествия – предстоит установить, - сообщает портал "Безопасность АО".