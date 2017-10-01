В Северодвинске задержаны молодые люди, ограбившие магазин

21 октября, в субботу, около полудня наряд Росгвардии получил сообщение о грабеже в продуктовом магазине, расположенном на улице Советских Космонавтов в Северодвинске.

Через непродолжительное время во дворе одного из домов на улице Юбилейной сотрудники Росгвардии по приметам, указанным в ориентировке, выявили трех подозреваемых.

Задержанных доставили на место происшествия. Работник магазина пояснила, что именно эти лица открыто похитили алкогольную продукцию и другие товары, после чего скрылись из торговой точки.

Задержанных граждан передали следственно-оперативной группе, похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.