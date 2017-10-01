Суд вынес приговор новодвинцам, убившим таксиста

Архангельским областным судом вынесен приговор в отношении безработных жителей Новодвинска Александра Браунагеля и Сергея Васильева, которые признаны виновными в совершении убийства группой лиц и угона автомобиля.

Судом установлено, что 25 мая 2015 года Браунагель и Васильев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле такси в СНТ «Зори Севера» Новодвинска, в результате конфликта убили водителя ударом ножа в сердце.

После этого Браунагель и Васильев угнали автомобиль, перевезли тело водителя на берег реки Северная Двина возле деревни Марковская Холмогорского района, где попытались утопить его, привязав к телу кирпичи, затем бросили автомобиль в лесном массиве, уничтожили следы своего присутствия и скрылись. Розыск преступников продолжался 1,5 года.

Приговором суда Браунагелю назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Васильеву – 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Обоим осужденным предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с виновных взыскано 2 млн. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу матери убитого, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.