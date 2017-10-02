Архангельские полицейские раскрыли кражу денег и мобильника

Полицейскими Архангельска раскрыта кража мобильного телефона и денежных средств с банковского счета. Преступление было совершено ещё 14 октября этого года.

Тогда из помещения увеселительного заведения, расположенного по ул. Смольный буян, был похищен дорогостоящий мобильный телефон. После, при помощи услуги дистанционного управления финансами, с привязанного к номеру мобильного телефона банковского счета были похищены денежные средства в сумме около 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди 1997 и 1998 г.р. Похищенный мобильный телефон изъят и вскоре будет возвращен законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.