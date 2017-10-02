Архангельские полицейские раскрыли кражу денег и мобильника

Тогда из помещения увеселительного заведения, расположенного по ул. Смольный буян, был похищен дорогостоящий мобильный телефон. После, при помощи услуги дистанционного управления финансами, с привязанного к номеру мобильного телефона банковского счета были похищены денежные средства в сумме около 8 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди 1997 и 1998 г.р. Похищенный мобильный телефон изъят и вскоре будет возвращен законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.