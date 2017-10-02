Пожар ликвидирован в 12:18. В результате пожара поврежден пол на 4 кв.м. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты, сообщает пресс-центр регионального МЧС. 5 ПСЧ МЧС России и ПЧ-71 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
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Воскресенье, 22 октября, 20:27
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/22/53574.html
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В Архангельске произошел пожар в нежилом доме
Сегодня в 11:38 в Архангельске по адресу: поселок Кирпичный, дом 2 произошел пожар на первом этаже, нежилого дома. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 12:18. В результате пожара поврежден пол на 4 кв.м. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты, сообщает пресс-центр регионального МЧС. 5 ПСЧ МЧС России и ПЧ-71 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
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