В Коряжме мошенники выманили у женщины 100 тысяч рублей

Сотрудниками полиции Коряжмы зафиксирован факт совершения мошеннических действий в отношении 28-летней местной жительницы. 20 октября неизвестный, посредством сети «Интернет», под предлогом выдачи кредита на сумму 100 тысяч рублей, предложил оформить его через банкомат одного из банков.

Путем обмана и злоупотребления доверием злоумышленник похитил денежные средства в размере около 8 тысяч рублей со счета девушки. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск преступника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность, никому не сообщать реквизиты и коды банковских карт. Все возникающие вопросы необходимо решать по бесплатному и круглосуточному телефону службы технической поддержки банка, который указан на оборотной стороне пластиковой карты, либо путем личного визита в ближайшее отделение банка.