В Архангельске раскрыта кража из автомобиля

9 октября в полицию обратился мужчина, сообщив, что из его машины, припаркованной около одного из домов по проспекту Ленинградский, было похищено имущество: автомагнитола, набор инструментов и чехлы. Общая сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражу 24-летний архангелогородец. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции и вскоре будет передана владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.