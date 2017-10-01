Новости дня

В округе Варавино-Фактория отремонтировали ещё один двор

Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы

В Архангельске раскрыта кража из автомобиля

Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе

Мобильная версия 16+

Суббота, 21 октября, 19:11

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/21/53563.html

Происшествия

В Архангельске раскрыта кража из автомобиля

В Архангельске раскрыта кража из автомобиля
9 октября в полицию обратился мужчина, сообщив, что из его машины, припаркованной около одного из домов по проспекту Ленинградский, было похищено имущество: автомагнитола, набор инструментов и чехлы. Общая сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражу 24-летний архангелогородец. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции и вскоре будет передана владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сегодня 13:30

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Водник» вышел в полуфинал международного турнираСегодня 10:34

Игоря Скубенко сменил Сергей КотловВчера 14:01
2 комментария

"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %Вчера 12:55
4 комментария

Посещение нацпарка «Онежское Поморье» станет платнымВчера 10:29

Сергей Степашин: люди не должны жить по 40 лет в баракахПозавчера 19:40
2 комментария

Происшествия

В Архангельске водитель грузовика сбил пенсионеркуСегодня 11:30

Северный округ Архангельска остался без электричестваСегодня 10:47

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил домВчера 17:10
1 комментарий

В Архангельске перекрыта одна из улицВчера 11:52
1 комментарий

В Архангельске пожарные спасли от огня пожилую женщинуВчера 09:40

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В округе Варавино-Фактория отремонтировали ещё один двор

Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы

Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе

На Архангельскую область наступает зима

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Архангельске водитель грузовика сбил пенсионерку

Северный округ Архангельска остался без электричества

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

В Архангельске перекрыта одна из улиц

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Архангелогородцы сдадут нормы ГТО

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Архангелогородка прошла в шоу "Голос"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru