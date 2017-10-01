Северный округ Архангельска остался без электричества

Во время проведения работ на канализации сетях, принадлежащих ООО «Водтранссервис», произошел обрыв электрического кабеля ООО АСЭП.

В результате большая часть поселка Сульфат осталась без электроснабжения, в том числе школа № 51, детские сады, а также больница № 6 и поликлиника, - сообщила пресс-служба городской администрации.

Глава администрации Северного округа Вера Пономарёва в срочном порядке выехала на место происшествия, чтобы разобраться в причинах и совместно с подрядными организациями наметить первоочередные действия.

- Сейчас решается вопрос об оперативном начале работ по восстановлению системы мы электроснабжения, - сообщила Вера Пономарёва. – Сколько времени потребуется на устранение аварии, покажет детальное обследование места повреждения.