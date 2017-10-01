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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/21/53562.html

Происшествия

Северный округ Архангельска остался без электричества

Северный округ Архангельска остался без электричества
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Во время проведения работ на канализации сетях, принадлежащих ООО «Водтранссервис», произошел обрыв электрического кабеля ООО АСЭП.

В результате большая часть поселка Сульфат осталась без электроснабжения, в том числе школа № 51, детские сады, а также больница № 6 и поликлиника, - сообщила пресс-служба городской администрации.

Глава администрации Северного округа Вера Пономарёва в срочном порядке выехала на место происшествия, чтобы разобраться в причинах и совместно с подрядными организациями наметить первоочередные действия.

- Сейчас решается вопрос об оперативном начале работ по восстановлению системы мы электроснабжения, - сообщила Вера Пономарёва. – Сколько времени потребуется на устранение аварии, покажет  детальное обследование места повреждения.

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