С различными травмами пострадавшая женщина была госпитализирована, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
|
Новости дня
В округе Варавино-Фактория отремонтировали ещё один двор
Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы
В Архангельске раскрыта кража из автомобиля
Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе
|
Суббота, 21 октября, 19:11
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/21/53560.html
|
В Архангельске водитель грузовика сбил пенсионерку
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
19 октября в 15 часов на пересечении ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов, водитель грузового автомобиля сбил женщину 1947 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в нарушении требований регулировщика.
С различными травмами пострадавшая женщина была госпитализирована, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
|
Главное
«Водник» вышел в полуфинал международного турнираСегодня 10:34
Игоря Скубенко сменил Сергей КотловВчера 14:01
"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %Вчера 12:55
Посещение нацпарка «Онежское Поморье» станет платнымВчера 10:29
Сергей Степашин: люди не должны жить по 40 лет в баракахПозавчера 19:40
Происшествия
В Архангельске раскрыта кража из автомобиляСегодня 13:30
Северный округ Архангельска остался без электричестваСегодня 10:47
В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил домВчера 17:10
В Архангельске перекрыта одна из улицВчера 11:52
В Архангельске пожарные спасли от огня пожилую женщинуВчера 09:40
В округе Варавино-Фактория отремонтировали ещё один двор
Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы
Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе
На Архангельскую область наступает зима
Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября
В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года
«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов
В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»
В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
На архангелогородцев навалилась большая политика
В Архангельске раскрыта кража из автомобиля
Северный округ Архангельска остался без электричества
В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом
«Водник» вышел в полуфинал международного турнира
Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо
"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами
Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро
В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"
В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии
В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами
Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru