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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/20/53557.html

Происшествия

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом
19 октября около 19:40 в службу спасения позвонил обратился прохожий и сообщил, что видит признаки пожара в одном из окон кирпичной пятиэтажки по улице Железнодорожной в Северодвинске.

На место прибыли три пожарных расчета и экипаж городской службы спасения. На балконе стоял погорелец – 72-летний пенсионер. Протянув к нему стрелу автолестницы, пожарные помогли мужчине спуститься на землю. 

Как выяснилось в ходе беседы, незадолго до пожара мужчина выпил (соседи характеризуют мужчину, кстати, довольно отрицательно из-за систематического злоупотребления спиртным, несмотря на преклонный возраст), включил воду в ванной, лёг спать. 

Проснулся он от настойчивого стука в дверь – но выйти уже смог лишь на балкон – кухня горела открытым огнем, вся квартира была полна дымом. Что касается причины пожара, то пока она пока не установлена. Известно, что мужчина не курил. 

Как оказалось, помимо сгоревшей кухни и закопченной квартиры для себя, пенсионер сделал «сюрприз» и соседям снизу, основательно затопив их квартиру от своей переполненной ванной, - сообщает портал "Безопасность АО".

Вчера 17:10

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Комментарии
Эсквайр, вчера 21:37

…в интерпретации ДИ обыкновенная северодвинская пьянь выглядит чуть ли не героем, а уж сочувствие способна вызвать точно. Судите сами – холодная дождливая осень, темно как у негра в ж…, на балконе полуголый пенсионер, ему 72 года… устал, включил, уснул… проснулся оттого, что четыре экипажа ломают дверь, все в дыму, он некурящий - подожгли демоны. И ни одного слова в осуждение!! МОРАЛЬ - как хорошо, что на ДИ есть Эсквайр

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