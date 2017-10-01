В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

На место прибыли три пожарных расчета и экипаж городской службы спасения. На балконе стоял погорелец – 72-летний пенсионер. Протянув к нему стрелу автолестницы, пожарные помогли мужчине спуститься на землю.
Как выяснилось в ходе беседы, незадолго до пожара мужчина выпил (соседи характеризуют мужчину, кстати, довольно отрицательно из-за систематического злоупотребления спиртным, несмотря на преклонный возраст), включил воду в ванной, лёг спать.
Проснулся он от настойчивого стука в дверь – но выйти уже смог лишь на балкон – кухня горела открытым огнем, вся квартира была полна дымом. Что касается причины пожара, то пока она пока не установлена. Известно, что мужчина не курил.
Как оказалось, помимо сгоревшей кухни и закопченной квартиры для себя, пенсионер сделал «сюрприз» и соседям снизу, основательно затопив их квартиру от своей переполненной ванной, - сообщает портал "Безопасность АО".
…в интерпретации ДИ обыкновенная северодвинская пьянь выглядит чуть ли не героем, а уж сочувствие способна вызвать точно. Судите сами – холодная дождливая осень, темно как у негра в ж…, на балконе полуголый пенсионер, ему 72 года… устал, включил, уснул… проснулся оттого, что четыре экипажа ломают дверь, все в дыму, он некурящий - подожгли демоны. И ни одного слова в осуждение!! МОРАЛЬ - как хорошо, что на ДИ есть Эсквайр