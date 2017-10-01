В Архангельске пожарные спасли от огня пожилую женщину

19 октября днём в Маймаксанском округе Архангельска произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Жильцы срочно эвакуировались.

Не успели из своих квартир спуститься лишь двое жильцов – бабушка за 80 и мужчина около 70. Соседи пытались подняться за ними – но это было уже смертельно опасно: подъезд заполнился плотным дымом.

Бабушку вывели при помощи спасательного устройства – дополнительного противогаза, который надевается на пострадавшего, такие есть у каждого пожарного. Сразу же её встретил сын и увёз – медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

А вот пожилой мужчина выходить из квартиры наотрез отказался. Прямой угрозы его жилью не было, и он стоял у окна. Пока ликвидировали пожар, всё время держали его на контроле, переговаривались с пенсионером через открытую форточку.

Что касается причины пожара, то она еще точно не установлена. В комнате повреждена мебель. Ни одна соседняя квартира не пострадала, сообщает портал "Безопасность АО".