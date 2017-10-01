В Архангельске бывший судебный пристав обвиняется в служебных подлогах

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый из личной заинтересованности подготовил акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительные листы о взыскании задолженности по коммунальным платежам возвращались взыскателям. Он внес заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества и доходов, окончив исполнительные производства без их исполнения.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных подразделением собственной безопасности УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
Вот затесался же в эту воровскую фирму честный человек, не выдержала душа поэта и сгорел, как швед под Полтавой. А фирма продолжает своё черное дело, отдав последние почести честному человеку.