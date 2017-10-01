В Архангельске бывший судебный пристав обвиняется в служебных подлогах

Следственными органами завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, он обвиняется в совершении служебного подлога.

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый из личной заинтересованности подготовил акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительные листы о взыскании задолженности по коммунальным платежам возвращались взыскателям. Он внес заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества и доходов, окончив исполнительные производства без их исполнения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных подразделением собственной безопасности УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.