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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/20/53539.html

Происшествия

В Архангельске бывший судебный пристав обвиняется в служебных подлогах

В Архангельске бывший судебный пристав обвиняется в служебных подлогах
Следственными органами завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, он обвиняется в совершении служебного подлога.

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый из личной заинтересованности подготовил акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительные листы о взыскании задолженности по коммунальным платежам возвращались взыскателям. Он внес заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества и доходов, окончив исполнительные производства без их исполнения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных подразделением собственной безопасности УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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Комментарии
Владимир Ненеску, сегодня 13:39

Вот затесался же в эту воровскую фирму честный человек, не выдержала душа поэта и сгорел, как швед под Полтавой. А фирма продолжает своё черное дело, отдав последние почести честному человеку.
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