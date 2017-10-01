Двое жителей Новодвинска признаны виновными в убийстве таксиста

Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Два 45-летних жителя Новодвинска признаны виновными в убийстве.

25 мая 2015 года в Новодвинске без вести пропал 47-летний местный житель. Через два дня на разных участках автодороги «Исакогорка- Новодвинск-Холмогоры» обнаружены сотовый телефон и автомобиль марки «Мазда», принадлежащие разыскиваемому. 31 мая 2015 года в реке Северная Двина в районе деревни Макаровская Холмогорского района обнаружено тело пропавшего без вести с признаками насильственной смерти.

Благодаря совместной работе сотрудников регионального следкома и УМВД удалось раскрыть преступление. Установлена причастность двух жителей Новодвинска к убийству и угону транспортного средства.

По версии следствия, 25 мая 2015 года у дома на улице Уборевича в городе Новодвинске обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, обратились к потерпевшему- водителю автомобиля такси марки «Мазда» с просьбой отвезти их в садовое товарищество «Зори Севера». По прибытии в пункт назначения между водителем и пассажирами произошел конфликт из-за оплаты проезда. Один из обвиняемых на почве личной неприязни нанёс водителю такси два удара по голове и стал его душить, второй обвиняемый также стал наносить потерпевшему удары, после чего ударил его ножом в область груди. Затем обвиняемые перетащили пострадавшего на пассажирское сиденье его же автомобиля, отвезли его на берег реки Северная Двина, привязали к телу пострадавшего кирпичи и погрузили в воду. Автомобиль отогнали в лесной массив, предприняли меры к сокрытию следов преступления, обтерев салфетками элементы транспортного средства, и скрылись с места преступления.

На основании ходатайства следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными. Приговором Архангельского областного суда им назначено наказание в виде 17 и 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.