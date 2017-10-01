Сотрудник регионального УФСИН задержан за хранение наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН совместно с представителями ОНК УМВД по г. Архангельску был задержан гражданин М. При нем было обнаружено и изъято наркотическое вещество синтетического происхождения массой 0,87 грамма. По словам задержанного, данное средство он приобрел через Интернет,и использовал его для собственного употребления, что является незаконным, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Дело принято к производству отделом дознания УМВД России по г. Архангельску. В настоящее время данный сотрудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы.