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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/19/53530.html

Происшествия

Сотрудник регионального УФСИН задержан за хранение наркотиков

Сотрудник регионального УФСИН задержан за хранение наркотиков
По материалам отдела собственной безопасности УФСИН России по Архангельской области в отношении сотрудника Управления по конвоированию областного Управления возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН совместно с представителями ОНК УМВД по г. Архангельску был задержан гражданин М. При нем было обнаружено и изъято наркотическое вещество синтетического происхождения массой 0,87 грамма. По словам задержанного, данное средство он приобрел через Интернет,и использовал его для собственного употребления, что является незаконным, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. 

Дело принято к производству отделом дознания УМВД России по г. Архангельску. В настоящее время данный сотрудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы.

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