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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/19/53521.html

Происшествия

В Поморье раскрыто преступление девятилетней давности

В Поморье раскрыто преступление девятилетней давности
Летом 2008 года в Шенкурском районе без вести пропал 33-летний местный житель. На протяжении длительного времени обстоятельства его исчезновения оставались неизвестными.

В октябре текущего года благодаря работе следователей- криминалистов и сотрудников органов полиции, получивших оперативную информацию, имеющую значение для дела, по подозрению в преступлении задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний подозреваемый.

По версии следствия, в июле 2008 года на территории старого футбольного поля в Шенкурске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим, нанес тому множественные удары руками и ногами по различном частям тела. Затем, обнаружив, что пострадавший не подает признаков жизни, вывез его тело на берег реки Шеньга, где закопал.

10 октября 2017 года старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики регионального следкома при использовании георадара под землей обнаружено тело разыскиваемого, при этом, какой-либо дополнительной информацией о месте захоронения тела, кроме данных о береге конкретной реки, следственные органы не располагали.

Под тяжестью собранных доказательств в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что, находясь в местах лишения свободы, он узнал, что его супруга стала сожительствовать с его другом детства (потерпевшим). В июне 2008 года он освободился из мест лишения свободы, после чего у него с потерпевшим состоялся разговор, который закончился дракой. После избиения он обнаружил, что бывший друг детства мертв, вывез и закопал его тело. После случившегося он был осужден за разбойное нападение и в очередной раз освободился из исправительной колонии в конце 2016 года.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следственого комитета. 

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 10:49

…какой-либо дополнительной информацией о месте захоронения тела, кроме данных о береге конкретной реки, следственные органы не располагали. ****************************************************************************** …чем они гордятся? по моему разумению, располагая сведениями о КОНКРЕТНОМ береге (правом, левом) КОНКРЕТНОЙ реки в КОНКРЕТНОЙ деревне Шенкурке можно было и раньше отыскать упокойника, а не через 9 лет. Старина Анискин, не говоря уж о Ш.Холмсе, потратил бы на это не более суток без всякого суперрадара. Эти дилетанты и до сих пор ничего бы не нашли, если бы убивец не проболтался в кабаке по пьяни. Вот и вся история

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