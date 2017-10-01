Стражи порядка задержали нигде не работающего, ранее судимого 32-летнего местного жителя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
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Житель Холмогорского районе похитил в магазине алкоголь
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Четверг, 19 октября, 11:09
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/19/53519.html
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Житель Холмогорского районе похитил в магазине алкоголь
17 октября вечером в полицию поступило сообщение, что в деревне Мыза в магазин зашел мужчина, не стесняясь продавца похитил алкоголь и скрылся.
Стражи порядка задержали нигде не работающего, ранее судимого 32-летнего местного жителя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
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