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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/19/53519.html

Происшествия

Житель Холмогорского районе похитил в магазине алкоголь

Житель Холмогорского районе похитил в магазине алкоголь
17 октября вечером в полицию поступило сообщение, что в деревне Мыза в магазин зашел мужчина, не стесняясь продавца похитил алкоголь и скрылся.

Стражи порядка задержали нигде не работающего, ранее судимого 32-летнего местного жителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

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