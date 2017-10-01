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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/18/53509.html

Происшествия

Возобновила работу «горячая линия» по зарплатам в сфере образования

Возобновила работу «горячая линия» по зарплатам в сфере образования
В министерстве образования и науки Архангельской области с началом учебного года возобновила свою работу «горячая линия» по вопросам выплат заработных плат педагогам, воспитателям и другим работникам учреждений образования Поморья.

Специалисты ведомства готовы оказать консультации в тех случаях, когда по мнению обратившихся возникла задержка выплат или их безосновательное сокращение.

Телефон «горячей линии» по вопросам выплат заработных плат: (8182) 20-02-45. Звонки принимаются в рабочее время. 

Министерство образования и науки Архангельской области, Сегодня 15:13

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