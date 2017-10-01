Двое жителей Шенкурского района обвиняются в убийстве

В Шенкурском районе проводились мероприятия по розыску ранее судимого 44-летнего местного жителя, который пропал без вести. По факту его безвестного исчезновения следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении убийства задержаны два жителя Шенкурского района в возрасте 18 и 26 лет.

По версии следствия, 15 октября вечером в поселке Шелашский в автомобиле между пьяными потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт. 18-летний парень нанес несколько ударов битой по голове потерпевшему, после чего подозреваемые решили вывезти мужчину в лес.

Так как он стал подавать признаки жизни, подозреваемые избили его, а затем закопали тело в лесополосе.

От задержанных поступили заявления о явках с повинной. Они пояснили следователю, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший стал им угрожать расправой, так как они якобы стреляли ему в окна.

Вчера тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти обнаружено в 10 км от поселка Шелашский. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.