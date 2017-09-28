В Котласском районе мужчина погиб в собственном доме при пожаре

Накануне вечером один из дачников поселения «Черемушское» услышал стреляющие звуки на улице. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что из дома на соседском участке валил дым, а пламя уже вырывалось из окон.

Когда пожарные прибыли на место, вопрос стоял не о спасении горящего дома – он уже был полностью охвачен огнем, а о спасении ближайших дач. Ни одна соседняя постройка не пострадала. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций было найдено обгоревшее тело хозяина.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что к пожару привел образ жизни погибшего мужчины, по свидетельским показаниям, он злоупотреблял алкоголем, много курил в разных частях дома, а ранее у него случались возгорания, которые тушились им или родственниками самостоятельно, не вызывая пожарных и не ставя в известность об этом надзорные органы, - сообщает портал "Безопасность АО".