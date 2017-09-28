Трое жителей Архангельска отправились в колонию строгого режима за убийство

Суд признал ранее судимых Владимира Захарова, Константина Тюлюбаева и Никиту Нецветаева виновными в убийстве 49-летнего жителя Архангельска Алексея Р. и покушении на убийство 26-летнего жителя Архангельска Валерия З.

Установлено, что ночью 16 августа 2016 года Захаров, Тюлюбаев и Нецветаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле часовни Преподобного Сергия Радонежского вблизи площади у ж/д вокзала в Архангельске, в ходе ссоры избили Алексея Р. палками по голове и телу, отчего тот скончался на месте преступления.

Осознавая, что проходивший мимо Валерий З. является очевидцем убийства, Тюлюбаев и Захаров стали избивать его до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. К счастью, мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Захаров и Тюлюбаев приговорены к 18 годам лишения свободы и 16 годам лишения свободы соответственно, Нецветаеву назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы.

При этом после освобождения все осужденные будут ограничены в свободе на срок от 1 года до 1 года 9 месяцев.

Длительные сроки назначенного справедливого наказания осужденным предстоит отбывать в исправительных колониях строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.