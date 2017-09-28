Житель Архангельска ограбил магазин автозапчастей и отправился на ламповый завод

Уточнив приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, наряд Росгвардии приступил к обследованию прилегающей территории.
Вскоре в районе недостроенного лампового завода сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа, у которого при себе находился похищенный товар. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в территориальный отдел полиции, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
надо было поставить "приваду", устроить засаду и отстрелить, как этих… братьев наших меньших, которые вообще-то ничего плохого людям не сделали