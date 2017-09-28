Житель Архангельска ограбил магазин автозапчастей и отправился на ламповый завод РressFoto 14 октября от магазина автозапчастей на проспекте Дзержинского поступило заявление о том, что неизвестный зашел в торговую точку, взял с прилавка емкость с машинным маслом и, не расплатившись, вышел на улицу. Уточнив приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, наряд Росгвардии приступил к обследованию прилегающей территории. Вскоре в районе недостроенного лампового завода сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежа, у которого при себе находился похищенный товар. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в территориальный отдел полиции, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Нашли ошибку? Выделите текст,

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