В выходные архангельские росгвардейцы задержали трех граждан, находящихся в розыске

В субботу около полудня сотрудники Росгвардии на набережной Северной Двины задержали 28-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в хищении денежных средств. Задержанную доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

14 октября сотрудники Росгвардии в Исакогорском округе задержали на улице Клепача 19-летнего гражданина, находящегося в розыске по подозрению в совершении двух преступлений («Нарушение неприкосновенности жилища» и «Самоуправство»). Задержанного передали сотрудникам уголовного розыска.

15 октября, в воскресенье, наряд группы задержания вневедомственной охраны на улице Мещерского в Соломбальском округе обратил внимание на гражданина, внешне схожего по приметам с лицом, находящимся в розыске. Мужчину задержали для установления личности. В ходе разбирательства установлено, что уроженец Нарьян-Мара подозревается в совершении кражи и находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали в отдел внутренних дел.