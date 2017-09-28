Житель Мирного пытался из ревности убить супругу

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, в ночь на 15 октября 2017 года в Мирном подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные ножевые ранения в область шеи и рук 28-летней супруге. Благодаря тому, что пострадавшая смогла выбежать из квартиры, а соседи вызвали ей бригаду скорой помощи, женщина осталась жива. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что после употребления алкоголя начинает ревновать супругу и ведет себя агрессивно.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.