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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/16/53466.html

Происшествия

В Северодвинске на кладбище подстрелили огромного волка

В Северодвинске на кладбище подстрелили огромного волка
Фото портала "Северная неделя"
Большого волка весом около 60 килограммов подстрелили 14 октября сотрудники охотнадзора на кладбище «Миронова гора».

Охотинспекторы заехали на кладбище во второй половине дня, после патрулирования Луды и Уны. На Мироновой горе они собирались проверить территорию, поскольку там уже не раз были замечены медвежьи следы. 

Следы медведя охотники обнаружили в субботу, самого зверя не было. Но при обходе кладбища среди могил инспекторы увидели большого волка. Сотрудник службы охотнадзора Юрий Дедов застрелил волка, - сообщает портал "Северная неделя".

По словам главного охотоведа Северодвинска Геннадия Коротина, еда, которую люди оставляют на кладбище, манит собак, а те в свою очередь представляют интерес для волков. А вот людей волки опасаются. 

Что касается медведя, который повадился ходить на городское кладбище, то его будут искать, проверять территорию дважды в день, а когда будет выложена «привада», то будут и ночные дежурства. До тех пор, пока охотоведы либо не застрелят зверя, либо не убедятся, что животное ушло из этих мест. 

ИО директора «Северодвинского специализированного комбината ритуальных услуг» Андрей Вакурин сообщил, что погост закрыт для посещений до конца недели, а захоронения будут вестись в штатном режиме в присутствии вооруженных сотрудников ОВМД.  

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