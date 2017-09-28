Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.
Архангелогородец написал явку с повинной, и объяснил, что ударил сожительницу ножом, за то что она его оскорбила, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
|
Новости дня
В Архангельске пройдёт митинг в память о погибших в вооруженных конфликтах
На космодроме Плесецк запустили ракету-носитель «Рокот»
«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов
В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»
|
Понедельник, 16 октября, 17:04
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/16/53463.html
|
В Архангельске мужчина пытался убить сожительницу
В ночь с пятницы на субботу ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом в грудь 47-летнюю сожительницу.
Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.
Архангелогородец написал явку с повинной, и объяснил, что ударил сожительницу ножом, за то что она его оскорбила, - сообщает пресс-служба регионального следкома.
|
Главное
В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»Сегодня 15:12
В Северодвинске на кладбище подстрелили огромного волкаСегодня 14:21
16 октября в Поморье ожидается туманная погодаСегодня 09:16
Архангельский обзор за неделю: медведи в городеВчера 12:00
Сегодня в Архангельске пройдет дождьВчера 10:40
Происшествия
В Северодвинске на кладбище подстрелили огромного волкаСегодня 14:21
В Котласе обнаружено 11 несанкционированных свалокСегодня 14:01
Под Северодвинском продолжаются поиски пропавшего рыбакаСегодня 11:00
Житель Плесецкого района получил "условку" за нецензурную брань и оскорбленияСегодня 09:21
У "частного извозчика" похитили деньгиВчера 16:25
Опрос
В Архангельске пройдёт митинг в память о погибших в вооруженных конфликтах
На космодроме Плесецк запустили ракету-носитель «Рокот»
В квартирах архангелогородцев станет теплее
В столице Поморья стартовала сплошная дератизация
«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов
В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»
В Архангельске началась образовательная программа проекта «Ты – предприниматель»
Живем как в Москве - без «северных»
В Архангельске продолжает работу горячая линия "Ростелекома" по борьбе с хищениями кабеля
Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
На архангелогородцев навалилась большая политика
Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека
Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО
В Северодвинске на кладбище подстрелили огромного волка
В Котласе обнаружено 11 несанкционированных свалок
Под Северодвинском продолжаются поиски пропавшего рыбака
Житель Плесецкого района получил "условку" за нецензурную брань и оскорбления
В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»
В Ленском районе построили новую спортивную площадку
«Воднику» уступил полуфиналист чемпионата Финляндии
"Водник" изменил время начала домашних игр
Архангелогородка прошла в шоу "Голос"
Молодежный театр покажет "Курочку Рябу" Кончаловского
Владимир Познер встретился с архангельскими зрителями
В Архангельск приедет с концертом джазовая певица из США
Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru