В Архангельске мужчина пытался убить сожительницу В ночь с пятницы на субботу ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом в грудь 47-летнюю сожительницу. Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице. Архангелогородец написал явку с повинной, и объяснил, что ударил сожительницу ножом, за то что она его оскорбила, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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