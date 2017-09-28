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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/16/53463.html

Происшествия

В Архангельске мужчина пытался убить сожительницу

В Архангельске мужчина пытался убить сожительницу
В ночь с пятницы на субботу ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом в грудь 47-летнюю сожительницу.

Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.

Архангелогородец написал явку с повинной, и объяснил, что ударил сожительницу ножом, за то что она его оскорбила, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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