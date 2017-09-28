Под Северодвинском продолжаются поиски пропавшего рыбака

Ещё более недели назад в службу спасения обратились родственники Орлова Сергея Евгеньевича, который 4 октября в 17 часов 30 минут вышел на воду в Белое море на одноместной старой резиновой лодке грязно-синего цвета в район дамбы на о. Ягры и пропал.

Приметы: на вид 43 года, рост средний, среднего телосложения, волосы русые коротко стрижены, на лице щетина.

Был одет: шапка черная вязаная, спасательный оранжевый жилет, короткие резиновые сапоги темного цвета. Резиновая лодка на веслах с деревянными ручками пластмассовыми наконечниками темного цвета. В лодке находились ведра и якорь.

14 октября в 07:20 спасатели на поезде выехали до деревни Ненокса, вышли к морю. Обследовали береговую линию от Неноксы до деревни Солза.

Вторая группа спасателей проводила поиск пропавшего на море в том месте, где он ставил сети. Сеть обнаружили, в указанном районе провели поис "кошкой". Пока поиски результатов не дали, - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.