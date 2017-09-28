Житель Плесецкого района получил "условку" за нецензурную брань и оскорбления

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении действий, направленных на возбуждение в обществе ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности.

По версии следствия, 16 июня 2016 года возле недостроенного здания медцентра в Плесецке подсудимый публично выразился в адрес застройщика и его земляков грубой нецензурной бранью, затрагивая их национальную и религиозную принадлежность, а также допустил высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства группы лиц, выделяемой по признаку национальности и отношения к религии.

В ходе допроса подсудимый свою вину не признал.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба регионального следкома.