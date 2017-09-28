У "частного извозчика" похитили деньги

14 октября в полицию Северодвинска обратился 57-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что накануне поздним вечером подвозил на своей машине незнакомого мужчину, который похитил деньги, находившиеся на приборной панели автомобиля – около пяти тысяч рублей.

Информация о совершении преступления была передана нарядам полиции. Вскоре экипаж патрульно-постовой службы на улице заметил похожего по описанию мужчину. Подозреваемого задержали, у него были обнаружены и изъяты похищенные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.