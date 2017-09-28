В Коряжме совершено нападение на офис микрозаймов

Днем 14 октября в городе Коряжма было совершено разбойное нападение. Неизвестный мужчина в маске зашел в офис агентства по предоставлению микрозамов, расположенный на улице Ленина, и, угрожая менеджеру ножом, потребовал отдать ему все имеющиеся в офисе денежные средства.

Женщина пыталась оказать сопротивление, однако налетчик применил силу. Испугавшись возможных последствий, менеджер передала злоумышленнику около шестидесяти тысяч рублей, после чего воспользовавшись тем, что он отвлекся, оттолкнула налетчика и сумела выбежать из помещения. Забрав деньги, налетчик скрылся.

После поступления в дежурную часть полиции информации о совершении преступления на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что злоумышленник после совершения разбойного нападения успел переодеться и направился в город Котлас на автомобиле. Ориентировка оперативно была направлена коллегам в соседний город.

В этот же день подозреваемого задержали в Котласе. Им оказался 37-летний нигде не работающий житель Коряжмы, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. У злоумышленника была изъята часть похищенных денег. Впоследствии в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли одежду, в которой налетчик находился в момент совершения преступления, и нож, которым он угрожал потерпевшей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.