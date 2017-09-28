В Архангельске идёт подготовка к укладке тротуара на аллее городов воинской славы

Напомним, 45 кустов сирени - по числу российских городов, удостоенных почетного звания, высадили на Набережной Северной Двины делегаты VII съезда Союза городов воинской славы, который в июне проходил в Архангельске. Саженцы деревьев высадили руководители и представители городов воинской славы на нижней набережной вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы».
Для устройства пешеходной дорожки будет использована хорошо сохранившаяся плитка с пр. Чумбарова-Лучинского, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Внимание журналюстов. Там две пешеходные тропинки, одну заменяют на плиты, другая осталась. 20 метров левее. Приходи, кума, любоваться!