В Архангельске идёт подготовка к укладке тротуара на аллее городов воинской славы

На набережной Северной Двины начались работы по подготовке к укладке тротуарной плитки, на заложенной аллее городов воинской славы.

Напомним, 45 кустов сирени - по числу российских городов, удостоенных почетного звания, высадили на Набережной Северной Двины делегаты VII съезда Союза городов воинской славы, который в июне проходил в Архангельске. Саженцы деревьев высадили руководители и представители городов воинской славы на нижней набережной вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы».

Для устройства пешеходной дорожки будет использована хорошо сохранившаяся плитка с пр. Чумбарова-Лучинского, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.