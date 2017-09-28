Главный специалист Поморья по паллиативной помощи прокомментировал гибель пенсионерки в больнице

Напомним, 91-летняя женщина получила серьезные травмы в паллиативном отделении больницы № 4 Архангельска. Спустя несколько дней после падения с кровати (такова официальная версия) Анна Зыкова умерла.

За комментарием «Регион29» обратился к главному внештатному специалисту по паллиативной помощи министерства здравоохранения Архангельской области Наталье Шайтановой.

— Наталья Юрьевна, что же всё-таки произошло в паллиативном отделении больницы № 4?

— Чтобы говорить конкретно о том, что произошло, необходимо всё-таки дождаться окончания следственных мероприятий, которые сейчас проводятся. Но на данный момент я хотела бы пояснить в целом ситуацию по поводу госпитализации пациентки в отделение паллиативной помощи. Именно на этот счёт сейчас распространяется много всевозможных домыслов. Вплоть до того, что в «четвёрку» пациенты поступают умирать. Это огульные рассуждения людей, которые не в курсе того, что такое вообще паллиативная медицинская помощь.

— Давайте разберёмся.

— Эта помощь оказывается пациентам, страдающим какими-либо неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, которые, как правило, приводят к преждевременной смерти. Госпитализация проводится для того, чтобы облегчить страдания больного или обеспечить уход, который невозможно осуществить в домашних условиях в последние дни, месяцы, годы жизни.

Паллиативное отделение предназначено именно для таких пациентов. Они могут спокойно дожить там в комфортных условиях и при соответствующем квалифицированном уходе. Подобных отделений в Архангельской области много. У бабушки были все показания для госпитализации туда. И находилась она в хороших условиях. Я с уверенностью могу заявить, что пациентке был обеспечен квалифицированный медицинский уход. Это достаточно хорошее отделение, которое оснащено в соответствии с порядком оказания паллиативной помощи.

— Сколько пациентов находилось в палате? Это не одноместная палата?

— Нет. Там было несколько пациентов, они тоже достаточно тяжелые. Кровати в отделении функциональные, рассчитаны именно на лежачих пациентов в тяжёлом состоянии, которые не могут за собой самостоятельно ухаживать. Каких-либо огрехов со стороны персонала по уходу за пациентами не было.

— А тот факт, что когда бабушка упала, получила повреждения, родственникам не сообщили сразу — это не является нарушением со стороны больницы?

— Медперсонал заметил бабушку сразу. Боле того, в момент падения медбрат находился в этой же палате. Только занимался другими пациентами. Сразу скажу, что в таких отделениях невозможно организовать индивидуальный пост, когда 24 часа рядом с пациентом находится медперсонал.

— Невозможно, потому что средств не хватает?

— Нет. Это вообще не наша задача — организация индивидуального поста. Такой пост можно организовать в домашних условиях: нанять сиделку, профессионального опекуна с медицинским образованием. Не надо забывать, что в старческом возрасте могут появиться поведенческие особенности — пожилой человек, если его вырвали из домашних условий, переживает определённый стресс. Больница — это новые условия. Период адаптации не всегда проходит легко. Иногда проблема возникает даже в том случае, если у пожилого человека появляются новые тапочки, потому что он привык к своим, пусть стареньким, но удобным. А родственники, из лучших побуждений, могут купить новые тапочки, в которых он тут же запнётся и упадёт.

— Когда упала бабушка, запутавшись в одеяле, её тут же подняли?

— Да. Но я не могу утверждать, что она запуталась именно в одеяле. Её тут же подняли, поместили на кровать. Наутро была написана докладная. Медбрат всё сделал правильно.

— Но родственникам сообщили не сразу.

— Ситуация двоякая. Положив пациента на койку в стационар, никто не освобождает родственников от обязанности продолжать уход. Почему-то бытует мнение, что положил в стационар и всё — уход на плечах медперсонала. Нет. Когда родственники приходят навещать, то они также могут покормить, перестелить бельё, сменить памперс, вымыть голову, убраться в палате. Никто не освобождает родственников от ухода.

По поводу того, что не позвонили сразу, конечно, надо разбираться. Моё мнение — предупреждать родственников в подобных случаях необходимо. Сейчас проводится внутренняя проверка на предмет того, почему это не было сделано. Возможно, если бы родственников оповестили вовремя, то и ситуация не получила бы такой негативный резонанс.

Ведь ситуация, как бы это ни звучало, с одной стороны, достаточно рядовая. Но когда в социальных сетях появляются комментарии, основанные лишь на домыслах… Ведь никто не берёт во внимание, а были ли у пациентки какие-то тяжёлые заболевания. Она же не просто так упала. Были какие-то состояния, способствующие ухудшению здоровья, нарушения, изменения в анализах, кардиограмме. Ей ведь был 91 год…

— Первый раз бабушка госпитализировалась в это отделение?

— Нет. Пациентка и до этого была госпитализирована несколько раз. В том числе, периодически поступала и в отделение больницы № 4.

— Вы сказали, что нет возможности организовать круглосуточный пост, а видеокамеры в палате для наблюдения за тяжелыми, лежачими пациентами — это тоже невозможно сделать?

— Нет, поскольку это будет расцениваться как вмешательство в личную жизнь пациента.

— Медбрат оказался в палате в момент падения пациентки, а если бы никого из медперсонала не было рядом? Получается, что пациент упадёт и его найдут спустя несколько часов?

— Такого быть не может. Медперсонал в палатах проводит достаточно много времени. Каждые два часа перестилают кровати, повороты пациента. Кроме этого медперсонал заходит и по другим поводам. Тревожные кнопки, которые были раньше, как показывает практика — это тоже не всегда выход, так как пациент может не дотянуться до кнопки, не догадаться, что на эту кнопку надо нажать. Ведь у таких пациентов снижена память, интеллект, они не могут за собой сами ухаживать.

«Есть такой диагноз — дряхлость»

— Огромные гематомы, которые появились на лице бабушки, — их действительно можно получить после падения с кровати?

— Можно. И только по той причине, что очень плохо выражен защитный рефлекс, заторможены движения. Пожилой человек не всегда может предотвратить своё падение. У пациентки не было никаких травм — просто ушиб мягких тканей. А так как речь об очень пожилом человеке, то в этом возрасте в организме происходят большие изменения. Есть даже такой диагноз — дряхлость. У пожилого человека настолько хрупкие сосуды, что больших усилий для того, чтобы появились синяки, не требуется. Синяки расползаются мгновенно. И с этим ничего, к сожалению, сделать нельзя. Но то, что бабушку никто не бил, — это сто процентов. И это я могу заявить с полной ответственностью.

— И всё-таки, когда бабушка упала, она была сразу осмотрена?

— Медбрат её осмотрел. Никаких повреждений на момент осмотра не было. Гематомы появляются спустя несколько часов. Отёки — на второй или третий день.

— Никаких переломов не было?

— Нет. Ни переломов, ни ссадин, ни кровоподтёков. Все это появилось под утро. И пациентка тут же была осмотрена лечащим врачом. У пациентки продолжала идти отрицательная динамика по основному заболеванию, что и привело к смерти. Но случиться это могло и в домашних условиях. Бабушка могла также упасть со своей кровати. Конечно, смерть близкого человека перенести очень тяжело. Но, что касается докторов, медицинского персонала, то было сделано всё, что от них зависело. Но, к сожалению, мы тоже не Боги.

Как стало известно «Региону 29» из собственных источников, судмедэкспертиза показала, что смерть Анны Флегонтовны Зыковой наступила по естественным причинам.