В Ленском районе мужчина забил собутыльника до смерти

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ленского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

11 октября 2017 года вечером на берегу реки Яренга в поселке Очея подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 68-летнему знакомому множественные удары руками по голове. При доставлении в больницу пострадавший скончался от полученных травм.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что в процессе совместного употребления спиртных напитков потерпевший стал оказывать знаки внимания его супруге. Из-за того, что пенсионер не реагировал на замечания, он ударил его по голове.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются сотрудники полиции, задержавшие подозреваемого на месте преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.