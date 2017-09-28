17-летний житель Котласа в потасовке получил битой по голове

8 октября в больницу был доставлен 17-летний юноша с черепно-мозговой травмой. Подозреваемые - три местных жителя в возрасте от 26 до 41 года задержаны.

Ночью 8 октября во дворе дома по улице Герцена произошел конфликт между двумя компаниями. Один из мужчин стал высказывать претензии другому в связи с поздними возвращениями домой его падчерицы.

Началась драка, в процессе которой один из мужчин нанес потерпевшему удар битой по голове. В связи с тем, что состояние юноши ухудшилось, днем его знакомые вызвали скорую помощь. Другие участники драки за медицинской помощью не обращались.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, нанесшего удар битой по голове несовершеннолетнему, - сообщает пресс-служба регионального следкома.