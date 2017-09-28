В Плесецком районе женщина отравилась угарным газом по вине пьяного супруга

Следственными органами предъявлено обвинение 56-летнему уроженцу Удмуртской АССР, он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, утром 11 июня в поселке Савинский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул квартиру, оставив незатушенный окурок сигареты на диване. В результате его преступных действий произошло задымление всей квартиры и насыщение воздуха угарным газом.

Супруга обвиняемого, которая в указанное время спала, отравилась окисью углерода, не смогла самостоятельно покинуть квартиру и погибла.В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, - сообщает пресс-служба регионального следкома.