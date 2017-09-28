В столице Поморья за сутки задержали трех граждан, находящихся в розыске

10 октября около 14 часов наряд Росгвардии на улице Попова в Архангельске выявил 23-летнего местного жителя, находящегося в розыске по подозрению в совершении кражи.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам уголовного розыска для дальнейшего разбирательства.

Несколькими часами позднее в Исакогорском округе сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего гражданина, который скрывался от службы судебных приставов. Мужчину подозревают в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Около 22 часов сотрудники Росгвардии задержали на улице Лочехина в Архангельске мужчину 1986 года рождения, скрывающегося от суда. Гражданина обвиняют в совершении двух преступлений: «Кража» и «Угроза убийством». Задержанного передали сотрудникам полиции.