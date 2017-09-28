В Плесецком районе мужчина забил до смерти собственную мать

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

6 октября 2017 года днем в поселке Североонежск пьяный подозреваемый на почве личной неприязни к 58-летней матери, нанес ей несколько ударов ногой в живот. Пострадавшая скончалась от тупой травмы живота. Сестра погибшей, обнаружив ее, вызвала бригаду скорой помощи.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что у него с матерью произошла бытовая ссора, в ходе которой она его ударила кружкой по голове. В ответ на ее действия, он ударил ее коленом в живот и ушел из квартиры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.