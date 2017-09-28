В Вельске водитель грузовика сбил ребенка

11-летний мальчик находится в реанимации с тяжелыми травмами.

10 октября в 14:05, напротив дома 197А по ул. Дзержинского, водитель грузовика допустил наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил проезжую часть по пешеходному переходу со стороны коррекционной школы-интерната.

В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Со слов очевидцев, водитель грузовика, подъезжая к пешеходному переходу, скорость даже не сбавил, поэтому от удара ребенка откинуло на обочину метров на 10, - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.