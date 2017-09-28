Житель Архангельска из ревности убил соперника

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, 8 октября 2017 года вечером у одного из домов в Исакогорском округе подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 20 ударов молотком по голове мужчине. Благодаря тому, что пострадавший оказал сопротивление, и ему своевременно оказали медицинскую помощь,он остался жив. В настоящее время потерпевший находится в больнице.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что нанес потерпевшему удары на почве ревности, так как к нему ушла его подруга.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.