В Коряжме удлинитель стал причиной пожара

Накануне днём на улице Архангельской в Коряжме жильцы девятиэтажки почувствовали, что из вентиляции тянет дымом и обратились в пожарную охрану.

Выход наружу жильцам был затруднен: дым заполнил лестничный марш. Прибывшие пожарные обнаружили источник задымления и, вскрыв входную дверь, проникли в квартиру, где горела жилая комната. Хозяева в это время были на работе.

Пожарные организовали эвакуацию. Пятерых жильцов, в том числе, ребенка, сняли при помощи автолестницы, еще четверых вывели по лестничным маршам с использованием противогазов. Жертв и пострадавших нет.

Причиной пожара стал самодельный удлинитель, через который в коридоре был включен холодильник, - считает Андрей Акушевич, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Коряжме. – Такие делали много лет назад – фанерка с прикрученной на нее розеткой и провода с вилкой. Со временем проводка стареет, изоляция разрушается. Вероятнее всего, произошло короткое замыкание, ставшее причиной пожара.

Комната сильно выгорела, а вся остальная квартира закопчена, - сообщает портал "Безопасность АО".