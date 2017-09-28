Под Северодвинском продолжает гореть свалка бытовых отходов

Сегодня администрация города планирует обратиться в правительство области за оказанием помощи спецтехникой.
Также решино обратиться за консультацией в региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Свалка горит уже 10 дней. И власть города ничего не может сделать. Вся надежда на непрерывно идущий дождь. Если только он поможет. А власть города - бесполезна и беспомощна.
…вооот, уже десятый день как горит, а при Михал Аркадьиче уже давно бы задавили. Северодвинцы уже Сталина вспоминают. Между прочим, Скубенко в эти трагические для города дни вредоносными испарениями вместе с горожанами не дышит, потому что он где? В Москвеее, а точнее в Сколково, типо дезертировал... Какого лешего он там отирается, никто не знает… Городом правит Козлов. При новой власти свалка и зимой гореть будет
При Гмырине эта свалка также постоянно горела. Оба ленивы и бесхозяйственны. Зато пиариться - мастера. Достойны друг друга.