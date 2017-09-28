В Архангельске женщина получила "уголовку" за торговлю некачественной рыбой

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, 20 сентября 2017 года у дома № 95 корпус 1 по Воскресенской подозреваемая с нарушением СанПиН хранила и продавала рыбу, не отвечающую требованиям безопасности здоровья потребителей.

Согласно протоколу лабораторных исследований в приобретенной в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» продукции выявлены показатели бактерии группы кишечной палочки и другие опасные микроорганизмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.