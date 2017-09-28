Медведь, гулявший по Северодвинску, ушёл в леса

В эти выходные Северодвинск гудел от новости - в черте города бродит медведь. Животное видели в районе улицы Кирилкина.

Ведущий специалист-эксперт службы охотнадзора Геннадий Коротин сообщил, что мишка ушёл в лес - в сторону реки Кудьма. По его словам, животное - медвежонок-подросток. Зверь не голоден и не агрессивен. Скорее всего, он зашёл в город из любопытства, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Неопытных охотников Геннадий Коротин предостерёг от самостоятельных попыток застрелить хищника. Выстрел может быть неудачным, а раненые медведи особенно опасны.

Заметив дикого зверя, нужно незамедлительно звонить в полицию и МЧС по единому номеру 112, либо охотоведам по телефону: 58-11-82.