В Коряжме пьяный белорус угнал машину скорой помощи

7 октября в 23 часа 20 минут наряд Росгвардии получил сообщение от дежурного полиции о том, что со стоянки городской больницы угнан автомобиль скорой помощи.

Экипаж выявил разыскиваемую автомашину на проспекте Ленина. Угонщик игнорировал требования об остановке и пытался уйти от преследования, создавая аварийные ситуации, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Возле одного из домов на набережной мужчина, находившийся за рулем скорой помощи, бросил автомобиль и попытался скрыться в гаражном кооперативе. Сотрудники Росгвардии задержали угонщика.

От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Так как задержанный вел себя агрессивно, правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

При установлении личности выяснилось, что 25-летний угонщик – уроженец Республики Беларусь, проживающий в Коряжме. Задержанного передали следственно-оперативной группе.